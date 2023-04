Napoli, Lobotka: «Ci sono alcune squadre per cui tutti sognano di giocare» (Di martedì 11 aprile 2023) Le parole di Lobotka sulla stagione del Napoli: «tutti hanno detto che sarebbe stata una stagione difficile. E questo per noi è stata come la libertà» Stanislav Lobotka ha parlato all’Associated Press sulla stagione del Napoli e sul suo futuro. Di seguito le sue parole. SPALLETTI – «La cosa più importante è la fiducia, quando senti che l’allenatore si fida di te. Quando qualcosa va storto, Spalletti ti aiuta sempre. Quando sento la fiducia posso mostrare la mia qualità». STAGIONE – «tutti hanno detto che sarebbe stata una stagione difficile. E questo per noi è stata come la libertà. Potevamo rilassarci perché non avevamo nulla da perdere e potevamo fare quello che volevamo». SE CONOSCEVA KVARATSKHELIA – «Non ero solo io, ma molte persone, perché penso che non molte persone ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Le parole disulla stagione del: «hanno detto che sarebbe stata una stagione difficile. E questo per noi è stata come la libertà» Stanislavha parlato all’Associated Press sulla stagione dele sul suo futuro. Di seguito le sue parole. SPALLETTI – «La cosa più importante è la fiducia, quando senti che l’allenatore si fida di te. Quando qualcosa va storto, Spalletti ti aiuta sempre. Quando sento la fiducia posso mostrare la mia qualità». STAGIONE – «hanno detto che sarebbe stata una stagione difficile. E questo per noi è stata come la libertà. Potevamo rilassarci perché non avevamo nulla da perdere e potevamo fare quello che volevamo». SE CONOSCEVA KVARATSKHELIA – «Non ero solo io, ma molte persone, perché penso che non molte persone ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - CalcioNews24 : Napoli, Lobotka: «Ci sono alcune squadre per cui tutti sognano di giocare» - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Lobotka spaventa il #Napoli: 'Rimanere tutti? Se qualcuno si presenta con 120 milioni per #Osimhen...' - cmdotcom : #Lobotka spaventa il #Napoli: 'Rimanere tutti? Se qualcuno si presenta con 120 milioni per #Osimhen...'… -