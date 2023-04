Napoli, Lobotka apre al calciomercato: “Difficile che resteremo tutti” (Di martedì 11 aprile 2023) Un vero e proprio sogno quello che sta vivendo Stanislav Lobotka e il suo Napoli. Sta per arrivare, meritatamente, il terzo scudetto per i partenopei dopo una stagione sensazionale e che potrebbe regalare altre emozioni. Luciano Spalletti non vuole fermarsi ed adesso il derby italiano in Champions vuole vincerlo per sognare sempre di più. Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli @livephotosport Poi si penserà al futuro, con la sessione di calciomercato estivo sempre più vicina e l’incubo di dire addio ad alcuni dei protagonisti di questa incredibile stagione. Osimhen, Kvara, Kim sono solo alcuni dei pezzi pregiati del Napoli a cui Giuntoli e De Laurentiis dovranno fare attenzione e mantenerli in azzurro il più possibile. “Non sarà facile”, questo il pensiero di ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 11 aprile 2023) Un vero e proprio sogno quello che sta vivendo Stanislave il suo. Sta per arrivare, meritatamente, il terzo scudetto per i partenopei dopo una stagione sensazionale e che potrebbe regalare altre emozioni. Luciano Spalletti non vuole fermarsi ed adesso il derby italiano in Champions vuole vincerlo per sognare sempre di più. Stanislav, centrocampista del@livephotosport Poi si penserà al futuro, con la sessione diestivo sempre più vicina e l’incubo di dire addio ad alcuni dei protagonisti di questa incredibile stagione. Osimhen, Kvara, Kim sono solo alcuni dei pezzi pregiati dela cui Giuntoli e De Laurentiis dovranno fare attenzione e mantenerli in azzurro il più possibile. “Non sarà facile”, questo il pensiero di ...

