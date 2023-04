Napoli, la carriera di Kim: il leader della difesa di Spalletti (Di martedì 11 aprile 2023) Questa storia parte da molto lontano; si potrebbe addirittura azzardare un classico e mai banale c’era una volta, d’altronde quella di Kim è solo una delle tante piccole, grandi favole che costeggiano l’annata incredibile del Napoli di Spalletti. Ebbene ci troviamo nell’anno 1996, precisamente il 15 novembre, a Tongyeong-si, una piccola cittadina nella provincia sudcoreana del Sud Gyeongsang, quando, dall’unione di Lee Yoo-sun e Kim Tae-gyun, nasce Kim Min-jae. Il territorio sudcoreano, in generale, è prevalentemente montuoso, spesso non coltivabile. Nella parte ovest e sud-est del paese ci sono talune zone preposte all’attività agricola, ma rappresentano una percentuale piuttosto bassa rispetto al territorio nazionale. Il clima, soprattutto nella zona dove è nato il difensore del Napoli, è subtropicale e umido. Niente di ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 11 aprile 2023) Questa storia parte da molto lontano; si potrebbe addirittura azzardare un classico e mai banale c’era una volta, d’altronde quella di Kim è solo una delle tante piccole, grandi favole che costeggiano l’annata incredibile deldi. Ebbene ci troviamo nell’anno 1996, precisamente il 15 novembre, a Tongyeong-si, una piccola cittadina nella provincia sudcoreana del Sud Gyeongsang, quando, dall’unione di Lee Yoo-sun e Kim Tae-gyun, nasce Kim Min-jae. Il territorio sudcoreano, in generale, è prevalentemente montuoso, spesso non coltivabile. Nella parte ovest e sud-est del paese ci sono talune zone preposte all’attività agricola, ma rappresentano una percentuale piuttosto bassa rispetto al territorio nazionale. Il clima, soprattutto nella zona dove è nato il difensore del, è subtropicale e umido. Niente di ...

