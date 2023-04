Napoli, Kim: «Non ho mai avuto un allenatore come Spalletti» (Di martedì 11 aprile 2023) Napoli, Le parole del difensore Kim alla vigilia della sfida con il Milan nei quarti di finale di Champions League Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, ha parlato ai canali ufficiali dell’UEFA. Di seguito le sue parole. «Spalletti? Prima di tutto, penso che il suo approccio strategico influisca, ovviamente, ma il fattore decisivo è la sua passione. Da questo punto di vista, non ho mai visto un allenatore come Spalletti. La sua passione supera facilmente quella di qualsiasi altro giocatore. Ha una grande voglia di vincere le partite. La squadra è molto aggressiva, non ha paura di nulla, credo che l’influenza dell’allenatore sia decisiva in questo senso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023), Le parole del difensore Kim alla vigilia della sfida con il Milan nei quarti di finale di Champions League Il difensore del, Kim Min-Jae, ha parlato ai canali ufficiali dell’UEFA. Di seguito le sue parole. «? Prima di tutto, penso che il suo approccio strategico influisca, ovviamente, ma il fattore decisivo è la sua passione. Da questo punto di vista, non ho mai visto un. La sua passione supera facilmente quella di qualsiasi altro giocatore. Ha una grande voglia di vincere le partite. La squadra è molto aggressiva, non ha paura di nulla, credo che l’influenza dell’sia decisiva in questo senso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

