Napoli | Kim Min Jae | “La città potrebbe paralizzarsi per lo Scudetto”

(Di martedì 11 aprile 2023) “Ogni partita è molto dura e non credo che dovremmo ancora pensare alle semifinali. Dobbiamo concentrarci prima sui quarti di finale e trattare ogni partita come una finale. Lo? Non riesco a immaginarlo, in realtà. Ogni volta che un giocatore esce, i tifosi corrono per scattare una foto, il che mostra quanto lasia già coinvolta emotivamente. Credoper lo”. E’ ada meno di un anno, ma il difensore coreano Kim Min-jae sembra aver capito già bene l’anima dellae la passione che lega il capoluogo campano alla squadra. In un’intervista rilasciata al sito ufficiale dell’Uefa in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, il centrale di difesa spiega il suo stato d’animo: “Mi sto ...

"La squadra è aggressiva e non ha paura di nulla", dice il difensore sudcoreano Min-Jae in poco tempo ha conquistato Napoli. C'era un po' di preoccupazione per la partenza di un pilastro come Kalidou Koulibaly, ma il 26enne difensore sudcoreano ha conquistato la città. "E' in città, ancora non l'ho visto, ma ho ricevuto molte foto dalla mia famiglia e dai miei amici che l'hanno visto. Venire considerato così tanto in città, e sapere che la città potrebbe paralizzarsi per lo scudetto..."

Il clima, soprattutto nella zona dove è nato il difensore del Napoli, è subtropicale e umido. 'La squadra è aggressiva e non ha paura di nulla', dice il difensore sudcoreano. Kim Min-Jae in poco tempo ha conquistato Napoli.