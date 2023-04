Napoli, Kim: "La città potrebbe paralizzarsi per lo scudetto" (Di martedì 11 aprile 2023) Napoli, 11 apr. - (Adnkronos) - Il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha rilasciato un'intervista al sito dell'Uefa alla vigilia dei quarti di finale di Champions League contro il Milan: "Lo scudetto? Non riesco a immaginarlo, in realtà. Ogni volta che un giocatore esce, i fan corrono per scattare una foto, il che mostra quanto sia già emozionata questa città. Credo potrebbe paralizzarsi per lo scudetto". I meriti di Luciano Spalletti "Prima di tutto, penso che il suo approccio strategico influisca, ovviamente, ma il fattore decisivo è la sua passione. Non ho mai visto un allenatore come lui da questo punto di vista". Queste le parole del sudcoreano Kim sull'allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Il 26enne alla sua prima esperienza in Italia dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023), 11 apr. - (Adnkronos) - Il difensore delKim Min-Jae ha rilasciato un'intervista al sito dell'Uefa alla vigilia dei quarti di finale di Champions League contro il Milan: "Lo? Non riesco a immaginarlo, in realtà. Ogni volta che un giocatore esce, i fan corrono per scattare una foto, il che mostra quanto sia già emozionata questa. Credoper lo". I meriti di Luciano Spalletti "Prima di tutto, penso che il suo approccio strategico influisca, ovviamente, ma il fattore decisivo è la sua passione. Non ho mai visto un allenatore come lui da questo punto di vista". Queste le parole del sudcoreano Kim sull'allenatore delLuciano Spalletti. Il 26enne alla sua prima esperienza in Italia dopo ...

