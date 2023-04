Napoli | infortunio Simeone | ecco i tempi di recupero dell’attaccante argentino

(Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigilia della sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, con ildi Luciano Spalletti che affronterà da ospite di San Siro, il Milan di Stefano Pioli, la situazione in attacco per gli azzurri è clamorosamente complicata. Infatti, all’del numero nove titolare Victor Osimhen, e all’ancora non splendida forma di Giacomo Raspadori, si è aggiunto il problema fisico di Giovanni, ottenuto nel finale del match contro il Lecce, vinto per 1-2.out a lungo:quante gare salterà l’Uscito anzitempo nel match di Serie A, massimo campionato italiano, contro il Lecce allo Stadio Via del Mare,sarà costretto ad alzare bandiera bianca per la sfida di Champions League, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sulle condizioni di #Osimhen - RadioRossonera : Ci ha pensato il presidente del #Napoli Aurelio #DeLaurentiis a sciogliere i dubbi sulle condizioni di #Osimhen ??? - LucianoQuaranta : RT @cn1926it: #Napoli colpito dalla malasorte, nuovo problema per #Raspadori: le ultime sull'attaccante - LucianoQuaranta : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sulle condizioni di #Osimhen - ale_taia : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sulle condizioni di #Osimhen -

... avrebbe detto ai tifosi incontrati a Ischia il numero uno del. Stando a quel che riporta ... dopo l'registrato al rientro del giocatore. Da quando è rientrato dal ritiro della Nigeria ...Dove vedere Milan -in Tv e streaming . Il Calciotorna in campo mercoledì 12 aprile alle ore 21,00 allo stadio San Siro contro il Milan per lo ...al noto dubbio relativo all'di ......attaccanti europei" ed ora gli tocca dimostrarlo in campo (permettendo) ma anche riuscire a gestire la pressione che arriva, con le tante voci di mercato degli ultimi mesi. Milan -, ...

Napoli, la spina Osimhen tra infortunio e mercato: c’è già un’offerta Virgilio Sport

Parole pesantissime, quelle distribuite ai tifosi dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ... per accertare la reale portata dei miglioramenti attesi, dopo l’infortunio registrato al rientro ...C'è grande attesa attorno al Napoli per capire quale sarà la decisione su Victor ... si deciderà se e come rischiare il nigeriano. Un infortunio come il suo va maneggiato con cura, ma è altrettanto ...