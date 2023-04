Napoli in corsa verso lo scudetto, una nota showgirl svela: “Chiederò a mio marito il permesso di fare uno striptease!” (Di martedì 11 aprile 2023) 33 anni dopo il secondo e ultimo scudetto, il Napoli si prepara ai festeggiamenti. I punti per l’aritmetica vittoria sono davvero pochi e i tifosi hanno ormai messo da parte qualunque forma di scaramanzia. Pronta alla grande festa è anche una nota showgirl: Serena Autieri. L’attrice di Un posto al sole, tifosissima doc ha svelato di voler chiedere al marito il permesso per fare uno striptease! Dopo Anna Falchi per la Lazio e Sabrina Ferilli per la Roma, anche l’Autieri è pronta a spogliarsi per il suo Napoli! Le sue parole nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, riportate da Fanpage.it: Ai Quartieri c’è sempre una grande energia, la generosità è uno stile di vita. Però questa felicità senza timori di ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 aprile 2023) 33 anni dopo il secondo e ultimo, ilsi prepara ai festeggiamenti. I punti per l’aritmetica vittoria sono davvero pochi e i tifosi hanno ormai messo da parte qualunque forma di scaramanzia. Pronta alla grande festa è anche una: Serena Autieri. L’attrice di Un posto al sole, tifosissima doc hato di voler chiedere alilperunoDopo Anna Falchi per la Lazio e Sabrina Ferilli per la Roma, anche l’Autieri è pronta a spogliarsi per il suo! Le sue parole nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, riportate da Fanpage.it: Ai Quartieri c’è sempre una grande energia, la generosità è uno stile di vita. Però questa felicità senza timori di ...

