Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Giallo a Posillipo, trovato cadavere nei giardini dell'ex circolo delle Poste #Napoli - NotizieVirgilio : ?? Spunta un cadavere in giardino, i sospetti dei carabinieri - ilGazzettinoves : Choc nel quartiere “#Posillipo” a #Napoli: “Cadavere in un giardino, ipotesi omicidio” - franklinmolica : RT @anperillo: Giallo a #Napoli: trovato cadavere a #Posillipo nel giardino dell'ex Circolo delle Poste ?? @TgrRaiCampania @TgrRai #IoSeguoT… - ANSACampania : Cadavere trovato nel quartiere di Posillipo a Napoli -

Mistero in un giardino di. All'interno del quartiere di Posillipo è stato ritrovato nella mattinata di martedì 11 aprile ildi uomo. Sembra che la vittima abbia un'età compresa tra i 45 e i 50 anni , ma non ...Ildi un uomo è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi a via San Pietro ai due frati dai carabinieri della stazione diPosillipo. La vittima, dall'età apparente di 45/50 anni, è ...A Posillipo, uno tra i più bei quartieri di, è stato ritrovato ildi un uomo, dell'apparente età di 45/50 anni. I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul luogo della scoperta, in via San Pietro ai due Frati. Il ...

Napoli, il cadavere di una donna ritrovato nei giardini dell'ex circolo delle poste a Posillipo ilmattino.it

Il corpo rinvenuto a Posillipo appartiene a una donna; ignote identità e cause del decesso, si dovrà attendere l’autopsia ...Mistero in un giardino di Napoli. All’interno del quartiere di Posillipo è stato ritrovato nella mattinata di martedì 11 aprile il cadavere di uomo. Sembra che la vittima abbia un’età compresa tra i ...