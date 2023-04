Napoli, il cadavere di una donna ritrovato in un giardino di Posillipo (Di martedì 11 aprile 2023) Il corpo senza vita trovato questa mattina in un giardino nel quartiere Posillipo di Napoli appartiene ad una donna: è quanto emerge dagli accertamenti del medico legale e dei Carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli. Martedì 11 aprile, in via San Francesco ai due Frati, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un cadavere all’interno di un giardino (ex circolo delle Poste) del noto rione napoletano di Posillipo: la vittima, apparentemente intorno ai 50 anni, era riversa era terra. Secondo le prime informazioni trapelate, il corpo sembrava appartenere ad un uomo, ma una volta rimosso il cappuccio di felpa indossato, la vittima si è rivelata una donna, non ancora identificata. La donna non aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Il corpo senza vita trovato questa mattina in unnel quartierediappartiene ad una: è quanto emerge dagli accertamenti del medico legale e dei Carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di. Martedì 11 aprile, in via San Francesco ai due Frati, le forze dell’ordine hanno rinvenuto unall’interno di un(ex circolo delle Poste) del noto rione napoletano di: la vittima, apparentemente intorno ai 50 anni, era riversa era terra. Secondo le prime informazioni trapelate, il corpo sembrava appartenere ad un uomo, ma una volta rimosso il cappuccio di felpa indossato, la vittima si è rivelata una, non ancora identificata. Lanon aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonellaa262 : Giallo a Napoli, dove, nel quartiere Posillipo, il cadavere di una donna senza documenti è stato trovato all’intern… - RivieccioNicola : Cadavere trovato in quartiere Posillipo a Napoli, è di una donna - Campania - - ledicoladelsud : Napoli, cadavere di donna in un giardino a Posillipo: non si esclude omicidio - fisco24_info : Napoli, cadavere di donna in un giardino a Posillipo: non si esclude omicidio: (Adnkronos) - Nessun segno di violen… - ANSACampania : Cadavere trovato in quartiere Posillipo a Napoli, è di una donna -