Napoli | il cadavere di un uomo ritrovato ?nei giardini dell' ex circolo delle poste a Posillipo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Giallo a Posillipo, cadavere trovato nel giardino dell'ex circolo delle poste [aggiornamento delle 12:57] - rep_napoli : Giallo a Posillipo, cadavere trovato nel giardino dell'ex circolo delle poste [aggiornamento delle 12:31] - anperillo : RT @TgrRai: Rinvenuto un cadavere in un giardino di Posillipo, Napoli. L’uomo, trovato riverso a terra, ha un’età apparente di 45/50 anni e… - rep_napoli : Giallo a Posillipo, cadavere trovato nel giardino dell'ex circolo delle poste [aggiornamento delle 12:20] - TgrRai : RT @TgrRai: Rinvenuto un cadavere in un giardino di Posillipo, Napoli. L’uomo, trovato riverso a terra, ha un’età apparente di 45/50 anni e… -

Ildi un uomo è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi a via San Pietro ai due frati dai carabinieri della stazione diPosillipo. La vittima, dall'età apparente di 45/50 anni, è ...Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno di un giardino in via San Pietro ai Due Frati nel quartiere Posillipo a. La vittima, dall'età apparente di 45 - 50 anni, è riversa a terra e non è stata ancora identificata. Non si conoscono ancora le cause della morte e i militari non escludono alcuna ipotesi. I ..., a Posillipo trovato ildi un uomo Il corpo privo di vita è stato rinvenuto all'interno di un giardino , nell'ex circolo delle Poste, in via San Pietro ai due Frati. La vittima è ...

Napoli, a Posillipo trovato cadavere: morto per cause sconosciute Vesuvio Live

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all’interno di un giardino in via San Pietro ai Due Frati nel quartiere Posillipo a Napoli. La vittima, dall’età apparente di 45-50 anni, è riversa a ...L'uomo, un 45-50enne non ancora identificato, era riverso in un giardino in via San Pietro ai Due Frati. Sopralluogo del medico legale ...