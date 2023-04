Napoli | è rebus attaccante contro il Milan | ipotesi ‘falso nove’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 11 aprile 2023) Ilcontinua la preparazione in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions Leagueil, sfida importantissima per la stagione degli azzurri. La squadra di Luciano Spalletti è tornata al successo nel campionato di Serie A, la sfida sul campo del Lecce si è conclusa sul risultato di 1-2. E’ sempre più alta l’attesa per il derby italiano di Champions Leagueile a tenere banco in casasono le condizioni di Victor Osimhen. Il capocannoniere della Serie A sta recuperando da un infortunio agli adduttori e il suo rientro per la sfida di mercoledì è molto difficile. L’ex Lille potrebbe essere risparmiato con l’obiettivo di rientrare per la partita di ritorno. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLe soluzioni in attacco E’ emergenza in attacco per ...