Napoli, dubbio Osimhen: le ultime (Di martedì 11 aprile 2023) Vigilia della sfida tra Milan e Napoli di Champions League, Spalletti non dovrebbe recuperare Osimhen ancora al lavoro personalizzato Vigilia della sfida tra Milan e Napoli di Champions League, Spalletti non dovrebbe recuperare Osimhen ancora al lavoro personalizzato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante nigeriano potrebbe saltare la prima delle due sfide contro i rossoneri. Il centravanti è ancora in dubbio e non si è ancora allenato in gruppo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

