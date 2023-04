Napoli, Di Lorenzo: 'Parlato troppo del campionato, zero timore del Milan! Sul duello con Theo...' (Di martedì 11 aprile 2023) Vigilia di Champions League per il Napoli, domani (mercoledì 12 aprile, ore 21) il match a San Siro contro il Milan per l'andata... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) Vigilia di Champions League per il, domani (mercoledì 12 aprile, ore 21) il match a San Siro contro il Milan per l'andata...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO NM - Napoli, Di Lorenzo in conferenza stampa a San Siro: focus dietro le quinte - cmdotcom : #Napoli, #DiLorenzo: 'Parlato troppo del campionato, zero timore del #Milan! Sul duello con #Theo...'… - apetrazzuolo : FOTO NM - Napoli, Di Lorenzo in conferenza stampa a San Siro: focus dietro le quinte - napolimagazine : FOTO NM - Napoli, Di Lorenzo in conferenza stampa a San Siro: focus dietro le quinte - ilmionapoli : Di Lorenzo: “Nessun timore del Milan. Godiamoci questo momento e basta pensare allo 0-4 in campionato”… -