Napoli | Di Lorenzo | «Osimhen? Sappiamo il suo valore | ma ho fiducia nel gruppo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 aprile 2023) Le parole del capitano del, Giovanni Di, alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Milan Giovanni Diha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League delcontro il Milan. Di seguito le sue parole. SCONFITTA IN CAMPIONATO – «Della partita di campionato ne abbiamo parlato anche troppo. Ora si volta pagina, ci siamo preparati bene e siamo pronti a scendere in campo. La vittoria di Lecce ci ha dato morale». LEAO – «Giocatore forte, di qualità ma dobbiamo stare attenti a tutta la squadra. Dovremo limitarlo per fare un buon risultato». TIMORI – «Timore zero. Non siamo stati il solito, non siamo stata la solita squadra. Domani sarà una partita completamente diversa». ASSENZA– ...