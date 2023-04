Napoli, Di Lorenzo: “Non abbiamo timore del Milan. Ho fiducia nei miei compagni” (Di martedì 11 aprile 2023) Nel giorno della vigilia del match di andata fra Milan e Napoli, gara valevole per i quarti di finale di andata di Champions League, ha parlato Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa. Queste le parole del capitano del Napoli. Sulla partita: “Della partita di campionato ne abbiamo parlato anche troppo. Ora si volta pagina, ci siamo preparati bene e siamo pronti a scendere in campo. La vittoria di Lecce ci ha dato morale. timore zero. Non siamo stati il solito Napoli, non siamo stata la solita squadra. Domani sarà una partita completamente diversa. Dobbiamo essere liberi di testa, giocare con entusiasmo, essere spensierati. Cose che nella partita di campionato ci sono mancate. Ma stavolta sarà diverso, saremo un’altra squadra“. Sull’assenza di Osimhen: “Sappiamo che ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Nel giorno della vigilia del match di andata fra, gara valevole per i quarti di finale di andata di Champions League, ha parlato Giovanni Diin conferenza stampa. Queste le parole del capitano del. Sulla partita: “Della partita di campionato neparlato anche troppo. Ora si volta pagina, ci siamo preparati bene e siamo pronti a scendere in campo. La vittoria di Lecce ci ha dato morale.zero. Non siamo stati il solito, non siamo stata la solita squadra. Domani sarà una partita completamente diversa. Dobbiamo essere liberi di testa, giocare con entusiasmo, essere spensierati. Cose che nella partita di campionato ci sono mancate. Ma stavolta sarà diverso, saremo un’altra squadra“. Sull’assenza di Osimhen: “Sappiamo che ...

