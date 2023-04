Napoli | De Laurentiis su Osimhen | «Speriamo di riaverlo al Maradona»

(Di martedì 11 aprile 2023) A tenere in apprensione ilin vista della sfida al Milan è sempre, Deha parlato delle sue condizioni a La Repubblica A tenere in apprensione ilin vista della sfida al Milan è sempre, Deha parlato delle sue condizioni a La Repubblica. Le sue dichiarazioni: «Victor non è nelle condizioni di giocare, purtroppo.dial massimo per il 18 al» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudioruss : Repubblica riporta il virgolettato rilasciato da Aurelio De Laurentiis, n vacanza a Ischia, ai tifosi: «Victor… - FulvioPaglia : Gli ultras del Napoli contestano De Laurentiis non da oggi, per i costi dei biglietti, per i divieti allo stadio, p… - sscnapoli : Il Napoli precisa che le dichiarazioni del Presidente De Laurentiis in relazione alla presunta acquisizione di Sky,… - Quotidianinet : Napoli, De Laurentiis: 'Osimhen non è nelle condizioni di giocare contro il Milan' - CostantinACM7 : RT @FraNasato: Repubblica Napoli in edicola stamattina riporta queste parole di De Laurentiis: 'Osimhen non è nelle condizioni di giocare,… -

Giorno decisivo in casaper valutare la possibilità di vedere in campo Victor Osimhen contro il Milan nell'andata dei ...Volturno filtra pessimismo e anche il presidente Aurelio De...Calcio- A Luciano Spalletti certamente non manca l'inventiva . Nella sua carriera è riuscito a far ... Il presidente de, come hanno raccontato questa mattina i colleghi di repubblica, ...In attesa di novità, con quella di oggi che sarà giornata chiave con anche le parole di Spalletti in conferenza stampa oltre alla rifinitura, il presidente delAurelio Deha fatto ...

Napoli, De Laurentiis: "Osimhen non è nelle condizioni di giocare contro il Milan" Fantacalcio ®

L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Tutte le idee di Spalletti per sostituire Osimhen contro il Milan.La presenza di Osimhen in Milan-Napoli di Champions è una delle incognite: De Laurentiis ha fatto un annuncio sul tema. È la vigilia di Milan-Napoli e si respira un clima particolare. Entrambe le ...