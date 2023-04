Napoli, De Laurentiis: “Osimhen? Non è in condizione di giocare con il Milan” (Di martedì 11 aprile 2023) Osimhen gioca o non gioca? E’ la domanda che da giorni si ripetono i tifosi di Napoli e Milan. Quelli azzurri vogliono riaverlo in campo al più presto, quelli rossoneri sperano di non averlo contro nell’andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani. Ancora non è certo se l’attaccante ci sarà contro i rossoneri, ma ad allontanare l’ipotesi di vederlo in campo sarebbe stato proprio De Laurentiis, ci cui Repubblica oggi riporta un virgolettato: “Osimhen non è nelle condizioni di giocare a Milano, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”. Il presidente azzurro pochi giorni fa aveva parlato così della sfida ai rossoneri: “Non sono preoccupato per la sconfitta col Milan. Nella vita come nel calcio si vince e si ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023)gioca o non gioca? E’ la domanda che da giorni si ripetono i tifosi di. Quelli azzurri vogliono riaverlo in campo al più presto, quelli rossoneri sperano di non averlo contro nell’andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani. Ancora non è certo se l’attaccante ci sarà contro i rossoneri, ma ad allontanare l’ipotesi di vederlo in campo sarebbe stato proprio De, ci cui Repubblica oggi riporta un virgolettato: “non è nelle condizioni dio, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”. Il presidente azzurro pochi giorni fa aveva parlato così della sfida ai rossoneri: “Non sono preoccupato per la sconfitta col. Nella vita come nel calcio si vince e si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudioruss : Repubblica riporta il virgolettato rilasciato da Aurelio De Laurentiis, n vacanza a Ischia, ai tifosi: «Victor… - FulvioPaglia : Gli ultras del Napoli contestano De Laurentiis non da oggi, per i costi dei biglietti, per i divieti allo stadio, p… - sscnapoli : Il Napoli precisa che le dichiarazioni del Presidente De Laurentiis in relazione alla presunta acquisizione di Sky,… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Dopo lo 0-4 del Maradona, il Napoli di Spalletti e Kvaratskhelia dovrà affrontare di nuovo i rossoneri senza Osimhen, com… - CB_Ignoranza : Dopo lo 0-4 del Maradona, il Napoli di Spalletti e Kvaratskhelia dovrà affrontare di nuovo i rossoneri senza Osimhe… -