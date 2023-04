Napoli, cadavere di donna in un giardino a Posillipo: non si esclude omicidio (Di martedì 11 aprile 2023) Nessun segno di violenza sul corpo Il cadavere di una donna che indossava una felpa con cappuccio, è stato trovato oggi all’interno di un giardino in via San Pietro ai Due Frati nel quartiere Posillipo a Napoli. La vittima, dall’età apparente di 45-50 anni, era riversa a terra. La donna non aveva con sé alcun documento. Sul corpo non sono stati notati segni di violenza. Sul posto sono giunti il medico legale e i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli. Le cause del decesso saranno chiarite solo dopo l’autopsia disposta dalla Procura di Napoli. Per ora i carabinieri non escludono alcuna ipotesi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Nessun segno di violenza sul corpo Ildi unache indossava una felpa con cappuccio, è stato trovato oggi all’interno di unin via San Pietro ai Due Frati nel quartiere. La vittima, dall’età apparente di 45-50 anni, era riversa a terra. Lanon aveva con sé alcun documento. Sul corpo non sono stati notati segni di violenza. Sul posto sono giunti il medico legale e i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di. Le cause del decesso saranno chiarite solo dopo l’autopsia disposta dalla Procura di. Per ora i carabinieri non escludono alcuna ipotesi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

