Napoli | brutte notizie in vista Milan | Simeone potrebbe tornare solamente a maggio

(Di martedì 11 aprile 2023) Oggi 11 aprile, indell’andata dei quarti di finale di Champions League contro ildi Stefano Pioli, ildi Luciano Spalletti è sceso in campo a Castel Volturno per la consueta rifinitura prima della partita mentre Giovanniha ricevuto l’esito degli esami alla coscia post infortunio subito contro il Lecce, citando il report ufficiale dal sito degli azzurri: “ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro”. Giovanni@livephotosport Ilperderebbe così l’attaccante argentino per almeno due settimane erivederlo, mentre sempre dal sito ufficiale dei ...

...in dubbio per Milan -, andata dei quarti di finle di Champions League. L'attaccante ha svolto lavoro individuale in campo ed è a serio rischio forfait per l'appuntamento a San Siro....Ieri il presidente delè stato intercettato da alcuni tifosi ad Ischia dove il numero uno ... Dunquenotizie per Luciano Spalletti che dovrà rinunciare ancora al suo bomber. L'allenatore ...... tantefigure e l'incubo di star fuori dalle prima quattro. Insomma, tutti acciaccati all'... Una in semifinale la porteremo a prescindere, la superstite del derby italiano trae Milan. Che ...

Napoli: gli aggiornamenti sulle condizioni di Osimhen, Simeone e Raspadori

Emergenza attacco in casa Napoli in vista dell’andata dei quarti di Champions ... possa incorrere in una ricaduta” si legge sul sito online del quotidiano. Brutte notizie dunque per Spalletti, con ...Il bomber del Napoli lo aveva già fatto capire a tutti nel giorno di ... A San Siro il bomber ha solo dei brutti ricordi: dal gravissimo infortunio al volto subito nel novembre del 2021 con l’Inter al ...