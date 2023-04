Napoli, banda dei cocci di bottiglia in azione: ferite sei persone (Di martedì 11 aprile 2023) Pasquetta di sangue a Napoli. Sei persone sono state colpite e ferite con dei cocci di bottiglia in distinti episodi avvenuti nella notte. Ad agire probabilmente gli stessi malviventi che, nel tentativo di rapinarli, li hanno aggrediti con dei frammenti di vetri lasciandoli, in tutti casi, tramortiti ed esangui a terra. Napoli, banda dei cocci L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 aprile 2023) Pasquetta di sangue a. Seisono state colpite econ deidiin distinti episodi avvenuti nella notte. Ad agire probabilmente gli stessi malviventi che, nel tentativo di rapinarli, li hanno aggrediti con dei frammenti di vetri lasciandoli, in tutti casi, tramortiti ed esangui a terra.deiL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

