Napoli | arriva la decisione definitiva su Osimhen per il Milan

(Di martedì 11 aprile 2023) La scelta delper la convocazione di Victorper l’andata dei quarti di finale contro ilSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Victornon prenderà parte alla trasferta di San Siro per la sfida contro il. L’attaccante nigeriano non ha infatti recuperato dal problema muscolare e verrà escluso dalla lista dei convocati. Una partita pesantissima per ilche dovrà rinunciare anche al Cholito Simeone, con un Raspadori non al 100%. Vedremo sepotrà farcela per la gara di ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vigilia di Champions League per il Milan , domani (mercoledì 12 aprile, ore 21)ila San Siro per l'andata dei quarti di finale. Theo Hernandez, difensore rossonero, presenta la sfida in conferenza stampa: le sue dichiarazioni. LA PARTITA PIU' SPECIALE DA GIOCARE DA ...Commenta per primo Vigilia di Champions League per il Milan , domani (mercoledì 12 aprile, ore 21)ila San Siro per l'andata dei quarti di finale. Stefano Pioli , tecnico rossonero, presenta la sfida in conferenza stampa: le sue dichiarazioni. EQUILIBRIO CON IL- 'Lo rivedremo...

Milan-Napoli: arriva l’annuncio di De Laurentiis su Osimhen Sportal

Arrivare in semifinale e provare a vincere la Champions sarebbe ... sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno il massimo”, ha detto. “Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol in Champions League e ...L'assenza di Osimhen in Milan-Napoli è sicuramente un bel guaio per i campani anche perché il forfait arriva nel peggiore dei momenti possibili. Nella sfida con il Lecce si è infatti fermato anche ...