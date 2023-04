Napoli, ansia Osimhen: come sta e le possibilità di giocare contro il Milan (Di martedì 11 aprile 2023) Pasqua con chi vuoi, con te da solo, nella quiete (apparente) di Castel Volturno a cercare qualcosa che somigliasse a una speranza; e Pasquetta con i tuoi compagni, che osservano neanche poi così ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 aprile 2023) Pasqua con chi vuoi, con te da solo, nella quiete (apparente) di Castel Volturno a cercare qualcosa che somigliasse a una speranza; e Pasquetta con i tuoi compagni, che osservano neanche poi così ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Un #Milan mai visto quest’anno si presenta in versione lunare al Maradona e nella sera più difficile schianta il… - ale_lacio : me sta a salì l’ansia per milan-napoli - infoitsport : Champions, ansia Napoli: si ferma anche Raspadori - infoitsport : Ancelotti: “In ansia per Berlusconi. Milan-Napoli? Giocatori sentiranno la pressione” - catjiofficial : La mia foto preferita: rossetto rosso per celare l'ansia che mi contraddistingue, il Vesuvio che mi protegge e mi g… -