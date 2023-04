Nancy Brilli su Leggo: 'L'applausometro del narcisista' (Di martedì 11 aprile 2023) Ylaria ha avuto una storia con un narcisista . Racconta che all'inizio si era innamorata perché lui era simpatico, affascinante, faceva di tutto per conquistarla. È iniziata con apparente reciproca ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) Ylaria ha avuto una storia con un. Racconta che all'inizio si era innamorata perché lui era simpatico, affascinante, faceva di tutto per conquistarla. È iniziata con apparente reciproca ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Nancy Brilli su Leggo: «L'applausometro del narcisista» - EremitaStefano : @francesca_ff @IsolaDeiFamosi @MedInfinityIT @Jalisseofficial la figlia di patrizia ross ferraiolo sofia e nancy br… - EremitaStefano : @RosalbaGullott1 @AmiciUfficiale NON E MICA @ELEONORAGAGGERO A VERISSIMO E ' SILVIA TOFFANIN E NIKITA NON E… - ScrivoArte : RT @alone73x1: che desideriamo: però ci è impossibile ammetterlo.” CHIARA GAMBERALE Foto dal film ?? Tutti gli uomini di Sara Nancy Brilli… - epizeusi : Sto vedendo questo film con Nancy Brilli che se va a fare le vacanze a New York, ma siccome avevano 4 euro di budge… -