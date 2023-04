Myanmar: esercito lancia attacchi aerei, numerosi morti (Di martedì 11 aprile 2023) L’esercito lancia attacchi aerei su una città roccaforte dell’opposizione in Myanmar. Secondo quanto riferito, ci sarebbero almeno 100 morti. Cresce la repressione del dissenso in Myanmar. esercito del Myanmar lancia attacchi aerei L’esercito birmano ha lanciato attacchi aerei su Kanbalu, nella regione dello Sagaing nota per essere il baluardo dell’opposizione al colpo di Stato. Testimoni Leggi su periodicodaily (Di martedì 11 aprile 2023) L’su una città roccaforte dell’opposizione in. Secondo quanto riferito, ci sarebbero almeno 100. Cresce la repressione del dissenso indelL’birmano hatosu Kanbalu, nella regione dello Sagaing nota per essere il baluardo dell’opposizione al colpo di Stato. Testimoni

