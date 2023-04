Mutuo, aumento medio del 50%. L’appello: “Famiglie in ginocchio, fate presto!” (Di martedì 11 aprile 2023) L’aumento dei tassi di interesse, voluto dalla Banca Centrale Europea per contrastare l’inflazione galoppante, sta mettendo in ginocchio le Famiglie italiane che, in media, sono costrette a pagare rate di Mutuo con un aumento medio di circa il 50%. L’affondo arriva dall’associazione Protezione sociale: “Quello che stiamo registrando negli ultimi tre mesi – afferma il presidente Letterio Stracuzzi – è impressionante. Secondo recenti dati della Coldiretti, gli italiani hanno speso, nel 2022, quasi 13 miliardi di euro in più per assicurarsi cibi e bevande. Questo vuol dire che il budget delle nostre Famiglie è stato già eroso per mettere nel carrello della spesa pane, pasta, riso, verdura, carne e pesce. Ora si aggiunge anche l’impennata dei mutui che peraltro ... Leggi su fmag (Di martedì 11 aprile 2023) L’dei tassi di interesse, voluto dalla Banca Centrale Europea per contrastare l’inflazione galoppante, sta mettendo inleitaliane che, in media, sono costrette a pagare rate dicon undi circa il 50%. L’affondo arriva dall’associazione Protezione sociale: “Quello che stiamo registrando negli ultimi tre mesi – afferma il presidente Letterio Stracuzzi – è impressionante. Secondo recenti dati della Coldiretti, gli italiani hanno speso, nel 2022, quasi 13 miliardi di euro in più per assicurarsi cibi e bevande. Questo vuol dire che il budget delle nostreè stato già eroso per mettere nel carrello della spesa pane, pasta, riso, verdura, carne e pesce. Ora si aggiunge anche l’impennata dei mutui che peraltro ...

