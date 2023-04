Vai agli ultimi Twett sull'argomento... egiglio_ : @letipezz Vabbè, ma ascoltare tutte le idiozie che dice Musk non sarà un po' masochismo? Ok, è il boss qui su Twitt… - sandrobargagna : ??ELON MUSK TOGLIE IL BAN DAGLI ACCOUNT GOVERNATIVI E DEI MEDIA RUSSI SU TWITTER Su twitter tornano accessibili g… - acx1970 : ??ELON MUSK TOGLIE IL BAN DAGLI ACCOUNT GOVERNATIVI E DEI MEDIA RUSSI SU TWITTER Su twitter tornano accessibili g… - monica_perico : RT @Tarallucci_Vino: ??ELON MUSK TOGLIE IL BAN DAGLI ACCOUNT GOVERNATIVI E DEI MEDIA RUSSI SU TWITTER Su twitter tornano accessibili gli… - GLProcaccini : ??ELON MUSK TOGLIE IL BAN DAGLI ACCOUNT GOVERNATIVI E DEI MEDIA RUSSI SU TWITTER Su #twitter tornano accessibili… -

si deve ora accontentare della seconda posizione con un patrimonio di circa 180 miliardi di dollari, pagando anche lo sforzo finanziario compiuto per l'acquisto di Twitter. Magra consolazione ...Via l'uccellino azzurro e, al suo posto, il cane Shiba Inu, simbolo della criptovaluta Dogecoin, che subito balzata di quasi il 30% a 8 centesimi di dollaro. Elonha nuovamente scosso gli utenti di Twitter che nelle ultime ore, aprendo il proprio profilo, hanno visto il logo in alto a sinistra cambiato con appunto il ...ha parlato del cambiamento twittando ' come promesso ' sopra l'immagine di una conversazione di un anno fa in cui un utente suggeriva adi 'comprare Twitter' e 'cambiare il logo dell'...

Musk toglie l’etichetta “media di stato” alla propaganda di Russia e Cina Il Foglio

Variety ha chiesto un commento sulla diatriba delle spunte blu di Twitter a Jack Black, una delle voci del film d'animazione ora al cinema ...Il patron di Lvmh guida la nuova classifica con un patrimonio stimato in circa 211 mld di dollari, mentre l'ereditiera Bettencourt, vicepresidente di L'Oreal, viene incoronata donna più ricca del mond ...