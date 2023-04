Musetti-Nardi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di martedì 11 aprile 2023) Lorenzo Musetti affronterà Luca Nardi nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Sarà derby tra due giovani promesse del nostro tennis in quel di Montecarlo, con in palio la possibilità di andare sfidare con ogni probabilità Novak Djokovic. Una sfida davvero molto intrigante tra il classe ’01 carrarino e il ’03 pesarese. Musetti contro Kecmanovic non ha entusiasmato, ma almeno a tratti ha fornito segnali incoraggianti di ripresa da un momento molto difficile. Nardi ha sfruttato alla grande il buon sorteggio ottenuto dopo la grande qualificazione e ora ha il merito di potersi giocare quest’importante sfida di secondo turno. PROGRAMMA E COPERTURA ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Lorenzoaffronterà Lucanel secondo turno deldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Sarà derby tra due giovani promesse del nostro tennis in quel di, con in palio la possibilità di andare sfidare con ogni probabilità Novak Djokovic. Una sfida davvero molto intrigante tra il classe ’01 carrarino e il ’03 pesarese.contro Kecmanovic non ha entusiasmato, ma almeno a tratti ha fornito segnali incoraggianti di ripresa da un momento molto difficile.ha sfruttato alla grande il buon sorteggio ottenuto dopo la grande qualificazione e ora ha il merito di potersi giocare quest’importante sfida di secondo turno. PROGRAMMA E COPERTURA ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : SUPER LORENZO! ?????? Musetti batte Kecmanovic in due set: ora a Monte-Carlo sarà derby contro Nardi ai sedicesimi! ??… - sarakaos82 : RT @SuperTennisTv: Anche #Musetti al 2° turno di Monte-Carlo e sarà derby con Nardi! ?????? Il n.16 del seeding si impone su Kecmanovic 7-6 6… - lorenzofares : Vedere un match di #atp1000 tra Lorenzo #Musetti ???? e Luca #Nardi ???? sarà come andare al Guggenheim ???? Roba da art… - debbbrrrr : RT @FiorinoLuca: Sonego - Nardi - Musetti. È grande Italia a Montecarlo! ???? - sinneristi1 : RT @giovannipelazzo: Il derby azzurro tra [Q] Luca #Nardi ???? e [16] Lorenzo #Musetti ???? è in programma domani come 2° match dalle ore 11, s… -