Musetti-Kecmanovic 7-6 1 6-0 | ATP Montecarlo 2023 | highlights e sintesi – VIDEO

Leggi su oasport

(Di martedì 11 aprile 2023) Buona la prima per Lorenzo. Il toscano era atteso da un confronto non proprio facile contro il serbo Miomir, recentemente finalista nel torneo di Estoril. L’azzurro, però, ha saputo trovare, quindici dopo quindici, il proprio tennis e sulla terra rossa diè arrivata una bella vittoria per 7-6 (1) 6-0. Alcuni colpi d’alta scuola hanno illuminato la scena e in trans agonistica il carrarino è in grado di dipingere tennis come pochi altri al mondo, in questo momento, specialmente quando si gioca su questa superficie. Un risultato che consente a Lorenzo di qualificarsi per il secondo round dove ci sarà ad attenderlo Luca Nardi. Il pesarese, infatti, si è imposto per 7-5 7-5 contro la wild card monegasca, Valentin Vacherot, e così, dopo aver ottenuto la prima qualificazione nel 1000 del Principato, si è ...