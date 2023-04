Multe fino a 60mila euro per chi imbratta i monumenti, il Def e lo stato di emergenza per i migranti: cosa ha deciso il governo Meloni (Di martedì 11 aprile 2023) Tra il Documento di economia e finanza e lo stato di emergenza per i migranti, mentre delle nomine ai vertici delle partecipate non si vede neanche l’ombra e si discute addirittura di spray anti-orsi, il governo Meloni ha varato una norma che anticipa – o forse sterilizza, si capirà – le proposte di Lega e Fratelli d’Italia in Parlamento per punire le azioni dimostrative degli ecoattivisti di Ultima generazione. Se non una norma ad hoc, poco ci manca, camuffata dietro l’appellativo creato appositamente: “eco-vandali”. I giovani ambientalisti sono finiti sul tavolo dell’ultimo Consiglio dei ministri al pari di una vera e propria emergenza. Meloni e i suoi hanno dato il via libera all’introduzione di pesanti sanzioni amministrative, immediatamente erogabili dal prefetto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Tra il Documento di economia e finanza e lodiper i, mentre delle nomine ai vertici delle partecipate non si vede neanche l’ombra e si discute addirittura di spray anti-orsi, ilha varato una norma che anticipa – o forse sterilizza, si capirà – le proposte di Lega e Fratelli d’Italia in Parlamento per punire le azioni dimostrative degli ecoattivisti di Ultima generazione. Se non una norma ad hoc, poco ci manca, camuffata dietro l’appellativo creato appositamente: “eco-vandali”. I giovani ambientalisti sono finiti sul tavolo dell’ultimo Consiglio dei ministri al pari di una vera e propriae i suoi hanno dato il via libera all’introduzione di pesanti sanzioni amministrative, immediatamente erogabili dal prefetto, ...

