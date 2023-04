Mughini: Meloni è una fuoriclasse della politica italiana, Elly Schlein? Non mi interessa (Di martedì 11 aprile 2023) Giampiero Mughini, in una lunga intervista sulla Stampa uscita nel giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, ha commentato il convegno “Pensare l’immaginario italiano” che ha riunito gli intellettuali di destra. E ci ha tenuto intanto a chiarire che la parola “egemonia” sarebbe meglio lasciarla da parte, così come le categorie destra-sinistra. «Guardi ormai gli schemi non mi convincono più. Non ci credo, non mi incantano. Gli schemi? Gettiamoli alle ortiche. L’unico criterio di giudizio è quello delle persone. Io valuto le persone a prescindere dalla casella in cui vengono collocate». E aggiunge: «Mi trovo più d’accordo con Alessandro Giuli che con Michela Murgia. Anche se il primo è nella casella della destra e la seconda piace a una parte della sinistra. Poi certo nei due campi ci sono un certo numero di imbecilli settari e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023) Giampiero, in una lunga intervista sulla Stampa uscita nel giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, ha commentato il convegno “Pensare l’immaginario italiano” che ha riunito gli intellettuali di destra. E ci ha tenuto intanto a chiarire che la parola “egemonia” sarebbe meglio lasciarla da parte, così come le categorie destra-sinistra. «Guardi ormai gli schemi non mi convincono più. Non ci credo, non mi incantano. Gli schemi? Gettiamoli alle ortiche. L’unico criterio di giudizio è quello delle persone. Io valuto le persone a prescindere dalla casella in cui vengono collocate». E aggiunge: «Mi trovo più d’accordo con Alessandro Giuli che con Michela Murgia. Anche se il primo è nella caselladestra e la seconda piace a una partesinistra. Poi certo nei due campi ci sono un certo numero di imbecilli settari e ...

