Motor Valley Fest - La quinta edizione si scalda | date e programma

(Di martedì 11 aprile 2023) Mancano poche settimane alla, il consueto appuntamento dedicato al mondo delle due e quattro ruote: laè indall'11 al 14 maggio 2023. Un'occasione di confronto tra la filiera dell'automotive, le istituzioni e gli esperti del settore - sarà presente anche il nostro direttore, Gian Luca Pellegrini - ma anche unival diffuso, con lo splendore di moto e vetture prodotte nella regione Emilia-Romagna (e non solo). Una, appunto, con un ricco tessuto di aziende specializzate: "Complessivamente le imprese sono 16 mila, soprattutto piccole e medie, che danno lavoro a qualcosa come tra i 70 e i 90 mila addetti tra il diretto e l'indotto", ha ricordato il governatore Stefano Bonaccini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EstebBeltramino : Dall'11 maggio torna a Modena il Motor Valley Fest #motori - RegioneER : ??? Fra tradizione, innovazione e sostenibilità: con il Motor Valley Fest l'#EmiliaRomagna guarda al mondo. Modena,… - gazzettaparma : Dall'11 maggio a Modena torna il Motor Valley Fest - Ansa_ER : Dall'11 maggio torna a Modena il Motor Valley Fest. Focus anche sulla sostenibilità e i nuovi carburanti #ANSA - solomotori : Bonaccini, con Motor Valley Fest l'Emilia-Romagna nel futuro -

BOLOGNA - Prenderà il via tra un mese esatto, l'11 maggio, la quinta edizione diFest. Il grande evento torna a Modena con un ricco calendario. Focus anche sui temi della sostenibilità e sui nuovi carburanti. L'evento è stato presentato in Regione a Bologna. Modena ...Manca un mese all'apertura ufficiale della quinta edizione delFest, il grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell'Emilia - Romagna. Un long week end, dall'11 al 14 maggio 2023 , sempre nella capitale dellapiù famosa al ..."Quella dell'Emilia - Romagna è la principalemondiale. Lo è per produzione di auto e moto da sogno: se si dice Ferrari, Lamborghini, Pagani, Dallara, Ducati e Maserati si dicono nomi che hanno un valore straordinario nel mondo". Lo ...

Dall'11 maggio torna a Modena il Motor Valley Fest Agenzia ANSA

Manca un mese all’apertura ufficiale della quinta edizione del Motor Valley Fest, il grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori ...Tutti pronti ai posti di partenza, perché anche quest’anno torna il Motor Valley Fest. Modena, capitale della Motor Valley più famosa al mondo, è pronta a riaccogliere per quattro giorni, dall’11 al ...