Motomondiale | Marquez salta anche il Gp di Austin

(Adnkronos) – "Marc Marquez salterà il MotoGp delle Americhe e continuerà il recupero". Lo scrive il team del pilota spagnolo in una nota. "Dopo un'ultima Tac, Marc Marquez e il suo team medico, guidato dal dottor Ignacio Roger de Ona, presso l'ospedale Ruber Internacional di Madrid hanno confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione. Dopo una stretta collaborazione con il Repsol Honda Team e Hrc, tutti i soggetti coinvolti hanno deciso di lasciare che l'infortunio guarisca completamente ed evitare rischi inutili. Marquez continuerà a svolgere il suo programma di riabilitazione a casa per tornare in piena forma il prima possibile".

