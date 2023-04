Motomondiale, Marquez salta anche il Gp di Austin (Di martedì 11 aprile 2023) "Marc Marquez salterà il MotoGp delle Americhe e continuerà il recupero". Lo scrive il team del pilota spagnolo in una nota. "Dopo un'ultima Tac, Marc Marquez e il suo team medico, guidato dal dottor ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) "Marcsalterà il MotoGp delle Americhe e continuerà il recupero". Lo scrive il team del pilota spagnolo in una nota. "Dopo un'ultima Tac, Marce il suo team medico, guidato dal dottor ...

Motomondiale, Marquez salta anche il Gp di Austin "Marc Marquez salterà il MotoGp delle Americhe e continuerà il recupero". Lo scrive il team del pilota spagnolo in una nota. "Dopo un'ultima Tac, Marc Marquez e il suo team medico, guidato dal dottor Ignacio Roger de Ona, presso l'ospedale Ruber Internacional di Madrid hanno confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione. Marquez era stato protagonista di un incidente nel Gp di Portogallo, gara d'apertura del Mondiale, e si era procurato una frattura alla mano destra.