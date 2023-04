MotoGP, ultim’ora Marc Marquez: adesso è ufficiale, tifosi in lacrime (Di martedì 11 aprile 2023) MotoGP, brutta notizia per tutti i tifosi di Marc Marquez: arriva l’ufficialità, duro colpo per lo spagnolo e per tutti i suoi fans. Il Mondiale di MotoGP è iniziato da poche settimane e già sono successe tantissime cose. La novità Sprint Race piace agli appassionati ma non ai piloti: troppo il carico fisico per i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 11 aprile 2023), brutta notizia per tutti idi: arriva l’ufficialità, duro colpo per lo spagnolo e per tutti i suoi fans. Il Mondiale diè iniziato da poche settimane e già sono successe tantissime cose. La novità Sprint Race piace agli appassionati ma non ai piloti: troppo il carico fisico per i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: ULTIM’ORA: MARQUEZ NON CORRERÀ AD AUSTIN Lo comunica il pilota spagnolo sui suoi canali social #SkyMotori #MotoGP #Sky… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ULTIM’ORA: MARQUEZ NON CORRERÀ AD AUSTIN Lo comunica il pilota spagnolo sui suoi canali social #SkyMotori #MotoGP #Sky… - SkySportMotoGP : ULTIM’ORA: MARQUEZ NON CORRERÀ AD AUSTIN Lo comunica il pilota spagnolo sui suoi canali social #SkyMotori #MotoGP… -

I programmi in tv oggi, 15 gennaio 2023: film e intrattenimento ...Rai Tre dalle 20 Che tempo che fa Il campione mondiale di MotoGP ...58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:45 - TG4 ULTIM'ORA 19:50 - TEMPESTA D'... ...Rai Tre dalle 20 Che tempo che fa Il campione mondiale di...58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:45 - TG419:50 - TEMPESTA D'... MotoGP 2022. Essere Luca Marini e Alex Marquez e avere la stessa ... Moto.it