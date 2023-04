MotoGP, Marc Marquez rinuncia al GP delle Americhe ad Austin (Di martedì 11 aprile 2023) Dal 14 al 16 aprile il Motomondiale correrà sulla pista di Austin, in Texas. Sul circuito americano i piloti dovranno essere pronti ad affrontare i saliscendi di uno dei tracciati più complicati dell’intero calendario, dove una preparazione fisica adeguata è fondamentale per la massimizzazione della propria prestazione. A proposito di status atletico, Marc Marquez sta cercando di rimettersi in sesto, dopo quanto accaduto a Portimao (Portogallo). Il disastroso incidente, causato proprio dall’iberico e che ha visto coinvolti Jorge Martin e Miguel Oliveira, ha lasciato tracce nel fisico del Cabroncito, citando la frattura al primo metacarpo della mano destra. Ebbene, l’iberico della Honda non è riuscito nei tempi a essere pronto per questa scadenza. Lo ha annunciato lo stesso pilota spagnolo della Honda sul suo profilo Instagram. “Dopo ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Dal 14 al 16 aprile il Motomondiale correrà sulla pista di, in Texas. Sul circuito americano i piloti dovranno essere pronti ad affrontare i saliscendi di uno dei tracciati più complicati dell’intero calendario, dove una preparazione fisica adeguata è fondamentale per la massimizzazione della propria prestazione. A proposito di status atletico,sta cercando di rimettersi in sesto, dopo quanto accaduto a Portimao (Portogallo). Il disastroso incidente, causato proprio dall’iberico e che ha visto coinvolti Jorge Martin e Miguel Oliveira, ha lasciato tracce nel fisico del Cabroncito, citando la frattura al primo metacarpo della mano destra. Ebbene, l’iberico della Honda non è riuscito nei tempi a essere pronto per questa scadenza. Lo ha annunciato lo stesso pilota spagnolo della Honda sul suo profilo Instagram. “Dopo ...

