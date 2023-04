MotoGp, Marc Marquez fuori anche dal Gp delle Americhe: lo spagnolo non ha recuperato dall’infortunio di Portimao (Di martedì 11 aprile 2023) Niente Gran Premio delle Americhe per Marc Marquez. Ad annunciare l’assenza del pilota spagnolo ad Austin è una nota del team Honda, in cui si legge: “Dopo un’ultima Tac, Marc Marquez e il suo team medico, guidato dal dottor Ignacio Roger de Ona presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid hanno confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione. Dopo una stretta collaborazione con il Repsol Honda Team e Hrc”, prosegue la nota, “tutti i soggetti coinvolti hanno deciso di lasciare che l’infortunio guarisca completamente ed evitare rischi inutili. Marquez continuerà a svolgere il suo programma di riabilitazione a casa per tornare in piena forma il prima possibile”. Ennesimo stop della stagione per il pilota 30enne, reduce della frattura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Niente Gran Premioper. Ad annunciare l’assenza del pilotaad Austin è una nota del team Honda, in cui si legge: “Dopo un’ultima Tac,e il suo team medico, guidato dal dottor Ignacio Roger de Ona presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid hanno confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione. Dopo una stretta collaborazione con il Repsol Honda Team e Hrc”, prosegue la nota, “tutti i soggetti coinvolti hanno deciso di lasciare che l’infortunio guarisca completamente ed evitare rischi inutili.continuerà a svolgere il suo programma di riabilitazione a casa per tornare in piena forma il prima possibile”. Ennesimo stop della stagione per il pilota 30enne, reduce della frattura ...

