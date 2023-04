Motocross | GP Trentino 2023 | programma | orari | tv | streaming MXGP e MX2 Si corre a Pietramurata

Leggi su oasport

(Di martedì 11 aprile 2023) Neanche il tempo di respirare e, dopo il terzo round in Svizzera, il Circus deltorna in Italia per la sfida del GP del. Sulla pista Ciclamino dilo spettacolo non mancherà di certo, con il rientro dopo due anni su questo tracciato dell’olandese Jeffrey Herlings, a segno nel GP di Sardegna. Un Herlings che è secondo nella classifica generale con 134 punti, a 21 lunghezze dallo spagnolo Jorge Prado, protagonista nell’ultima uscita in territorio elvetico dove ha ottenuto la vittoria nella prima manche e il terzo nella seconda. L’iberico sarà tra gli osservati speciali, al pari dei transalpini Maxime Renaux e Romain Febvre che nel GP rossocrociato hanno dimostrato di saperci fare, classificandosi rispettivamente in prima e terza posizione nell’overall. Si confida, in casa Italia, nelle prestazioni di ...