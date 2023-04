Moto GP, Miguel Oliveira torna a correre in Texas: “Ad Austin sarà importante fare punti” (Di martedì 11 aprile 2023) torna in pista Miguel Oliveira, costretto allo stop dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente al Gran Premio di Portimao, Il pilota dell’Aprilia RNF sarà infatti della partita in Texas, ad Austin, per il terzo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Una gara importante per il lusitano, il quale tornerà a correre per fare punti: “È stato un peccato saltare l’Argentina, ma non vedo l’ora di lavorare di nuovo col team – ha detto Oliveira – Ad Austin sarà importante fare punti, sia nella Sprint che nella gara principale”. Oliveira ha poi proseguito: ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023)in pista, costretto allo stop dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente al Gran Premio di Portimao, Il pilota dell’Aprilia RNFinfatti della partita in, ad, per il terzo appuntamento delmondiale 2023 diGP. Una garaper il lusitano, il quale tornerà aper: “È stato un peccato saltare l’Argentina, ma non vedo l’ora di lavorare di nuovo col team – ha detto– Ad, sia nella Sprint che nella gara principale”.ha poi proseguito: ...

