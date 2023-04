(Di martedì 11 aprile 2023) La Camera bassa del Parlamento russo ha votato all'unanimità per introdurre per la prima volta il sistema elettronico diattraverso un portale. Ladi Stato, la camera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della commissione Difesa della Duma Andrey Kartapolov ha annunciato oggi l'applicazione di nuove regole per… - Radio1Rai : ??#Mosca Via libera alla legge che prevede il reclutamento elettronico dei militari. Il presidente della commissione… - fisco24_info : Mosca, il reclutamento dei militari sarà elettronico: Via libera della Duma all'unanimità alla nuova legge - notizienet : Mosca, il reclutamento dei militari sarà elettronico - Via libera della Duma all'unanimità alla nuova legge - globalistIT : -

La Camera bassa del Parlamento russo ha votato all'unanimità per introdurre per la prima volta il sistema elettronico di chiamata alle armi attraverso un portale online. Ladi Stato, la camera bassa del Parlamento, ha approvato in via preliminare le modifiche alla legge volte a facilitare la mobilitazione, mentre la Russia cerca di rendere più difficile evitare la ...... che faciliterebbe notevolmente la mobilitazione di uomini nell'esercito, il tutto mentre la campagna diin Ucraina si protrae per un secondo anno. La camera bassa del parlamento russo, la...11 apr 09:20, nuove regole di reclutamento: "Ma non è mobilitazione" Il presidente della commissione Difesa dellaAndrey Kartapolov ha annunciato l'applicazione di nuove regole per le ...

Mosca, la Duma approva la chiamata alle armi online: per i russi non è una bella notizia Globalist.it

Via libera dai legislatori russi alla legge che prevede la creazione di un sistema elettronico per la convocazione militare, che faciliterebbe notevolmente la mobilitazione di uomini nell'esercito, il ...Il presidente della commissione Difesa della Duma Andrey Kartapolov ha annunciato oggi, martedì, l'applicazione di nuove regole per le convocazioni militari in Russia, affermando che il Paese non sta ...