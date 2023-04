Morto Sandro Panseri: fu protagonista all’età di 15 anni del film di Olmi “Il posto” (Di martedì 11 aprile 2023) È Morto a 78 anni a Milano Sandro Panseri, attore protagonista, quando aveva 15 anni, del film “Il posto” di Ermanno Olmi. Nato a Bergamo nel 1945, si era poi trasferito a Treviglio e infine a Milano. Nel 1961, ancora studente alla terza avviamento industriale, dopo aver letto l’annuncio in cui si riferiva che il regista Ermanno Olmi stava cercando il protagonista del suo prossimo film ‘Il posto’, si presentò a Milano per sostenere il provino, riuscendo a ottenere la parte del protagonista nel film che vinse il Premio della critica al Festival di Venezia. La carriera di Sandro Panseri iniziò dunque ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 aprile 2023) Èa 78a Milano, attore, quando aveva 15, del“Il” di Ermanno. Nato a Bergamo nel 1945, si era poi trasferito a Treviglio e infine a Milano. Nel 1961, ancora studente alla terza avviamento industriale, dopo aver letto l’annuncio in cui si riferiva che il regista Ermannostava cercando ildel suo prossimo‘Il’, si presentò a Milano per sostenere il provino, riuscendo a ottenere la parte delnelche vinse il Premio della critica al Festival di Venezia. La carriera diiniziò dunque ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annadelbello1 : RT @sconnesso_: Alessandro, 54 anni, trovato morto in casa: è il ???????????? ???????? ???? ???? ???????? a CHIOGGIA Le altre vittime sono state Sandro Sch… - Santippe2 : RT @sconnesso_: Alessandro, 54 anni, trovato morto in casa: è il ???????????? ???????? ???? ???? ???????? a CHIOGGIA Le altre vittime sono state Sandro Sch… - Carlo99522124 : RT @sconnesso_: Alessandro, 54 anni, trovato morto in casa: è il ???????????? ???????? ???? ???? ???????? a CHIOGGIA Le altre vittime sono state Sandro Sch… - sir_1980 : RT @sconnesso_: Alessandro, 54 anni, trovato morto in casa: è il ???????????? ???????? ???? ???? ???????? a CHIOGGIA Le altre vittime sono state Sandro Sch… - Valenti13410324 : RT @sconnesso_: Alessandro, 54 anni, trovato morto in casa: è il ???????????? ???????? ???? ???? ???????? a CHIOGGIA Le altre vittime sono state Sandro Sch… -