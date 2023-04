Morto Marcello Pontecorvi | consigliere comunale di Velletri | aveva 75 anni ed è stato stroncato da un malore

(Di martedì 11 aprile 2023) Lutto nel Comune die all’interno del Partito Democratico laziale, che piange la scomparsa del. Eletto, èda unnella giornata del Sabato Santo. Al momento del drammatico decesso, Pontevorvi75. Alla sua memoria, si stringono tutte le istituzioni comunali di, che lo ricordano come “un amico buono e sempre disponibile”. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15, presso la chiesa di San GiovBattista. La redazione del Corriere della Città coglie l’occasione per porgere le più sentite condoglianze alla famiglia. Il ricordo ...

Marcello Pontecorvi storico commerciante e consigliere comunale di Velletri in quota Pd è morto nel giorno di Pasquetta all'ospedale di Latina. Già vice sindaco e più volte assessore, Pontecorvi era ...E' deceduto oggi all'ospedale di Latina intorno alle 14 l'ex vice sindaco, più volte assessore e attuale consigliere comunale del PD, Marcello Pontecorvi, storico commerciante e politico molto stimato ...