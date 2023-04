Morte Andrea Papi, il governo studia un piano per trasferire gli orsi dal Trentino (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo la Morte del runner escursionista Andrea Papi a Caldes, in provincia di Trento, aggredito e ucciso da un orso come accertato dall’autopsia, il governo si è seduto al tavolo con il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, il presidente di Ispra Stefano Laporta, il capo dipartimento della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento Raffaele De Col e, in collegamento, l’assessore provinciale all’Agricoltura Giulia Zanotelli. Allo studio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica c’è anche un piano di trasferimento degli orsi dal Trentino ad altre zone, per consentire la convivenza pacifica e sostenibile tra uomo e orso nella regione. Fugatti ha infatti ribadito la necessità di portare il progetto di reintroduzione dell’orso in ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo ladel runner escursionistaa Caldes, in provincia di Trento, aggredito e ucciso da un orso come accertato dall’autopsia, ilsi è seduto al tavolo con il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, il presidente di Ispra Stefano Laporta, il capo dipartimento della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento Raffaele De Col e, in collegamento, l’assessore provinciale all’Agricoltura Giulia Zanotelli. Allo studio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica c’è anche undi trasferimento deglidalad altre zone, per consentire la convivenza pacifica e sostenibile tra uomo e orso nella regione. Fugatti ha infatti ribadito la necessità di portare il progetto di reintroduzione dell’orso in ...

