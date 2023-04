Morte Alessandro Parini, Mattarella a Ciampino accoglierà la salma (Di martedì 11 aprile 2023) La salma di Alessandro Parini, ucciso nell’attentato di venerdì sera a Tel Aviv, è decollata con un aereo che la riporterà in Italia poco prima delle 12.00 di oggi, martedì 11 aprile 2023, ed è attesa all’aeroporto di Ciampino, a Roma. L’arrivo è previsto intorno alle 14.00. Ad attenderla, ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alessandro Parini ucciso a Tel Aviv, la mamma non voleva che partisse: ‘Ma dove vai?’ La salma di Alessandro Parini in arrivo a Roma per le 14.00 di oggi Poco prima della partenza dell’aereo, stando a quanto trasmesso, pare si sia svolta una una breve cerimonia con una benedizione da parte di padre Davide Meli, ovvero il cancelliere del Patriarcato latino di Gerusalemme. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) Ladi, ucciso nell’attentato di venerdì sera a Tel Aviv, è decollata con un aereo che la riporterà in Italia poco prima delle 12.00 di oggi, martedì 11 aprile 2023, ed è attesa all’aeroporto di, a Roma. L’arrivo è previsto intorno alle 14.00. Ad attenderla, ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergioucciso a Tel Aviv, la mamma non voleva che partisse: ‘Ma dove vai?’ Ladiin arrivo a Roma per le 14.00 di oggi Poco prima della partenza dell’aereo, stando a quanto trasmesso, pare si sia svolta una una breve cerimonia con una benedizione da parte di padre Davide Meli, ovvero il cancelliere del Patriarcato latino di Gerusalemme. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che a #TelAviv ha provocato,… - AhmetDagli51 : RT @GiorgiaMeloni: Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avven… - CorriereCitta : Morte Alessandro Parini, Mattarella a Ciampino accoglierà la salma -