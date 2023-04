Morsa da un lupo mentre tenta di difendere il suo cane: il racconto di un sindaco in provincia di Lucca (Di martedì 11 aprile 2023) A pochi giorni dalla tragedia che ha visto in Trentino un 26enne sbranato da un orso, è di oggi la notizia che una donna di 50 anni sarebbe stata Morsa da un lupo in una zona isolata di Porcari, in provincia di Lucca, nel tentativo di difendere il suo cane. A renderlo noto il sindaco del piccolo comune toscano, Leonardo Fornaciari, in un post sul suo profilo Facebook. “È di questi giorni, in cronaca nazionale, il tema degli animali selvatici che entrano in contatto con noi umani. Ebbene – spiega il sindaco – ho incontrato da poco, a casa sua, una signora di Porcari che ieri ha avuto un incontro ravvicinato con un lupo. Ne è certissima e mi ha assicurato che non era un lupo cecoslovacco.” L’incontro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) A pochi giorni dalla tragedia che ha visto in Trentino un 26enne sbranato da un orso, è di oggi la notizia che una donna di 50 anni sarebbe statada unin una zona isolata di Porcari, indi, neltivo diil suo. A renderlo noto ildel piccolo comune toscano, Leonardo Fornaciari, in un post sul suo profilo Facebook. “È di questi giorni, in cronaca nazionale, il tema degli animali selvatici che entrano in contatto con noi umani. Ebbene – spiega il– ho incontrato da poco, a casa sua, una signora di Porcari che ieri ha avuto un incontro ravvicinato con un. Ne è certissima e mi ha assicurato che non era uncecoslovacco.” L’incontro ...

