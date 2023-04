Morgan su Vittorio Sgarbi: “Tiene il conto delle donne che ha avuto”, la cifra da capogiro (Di martedì 11 aprile 2023) Un aneddoto che quasi certamente finirà sulla pagina Facebook Giornalisti Che Non Riescono A Sco*are è svelato da Morgan. Su Vittorio Sgarbi Marco Castoldi si è pronunciato tante volte, in nome dell’amicizia che li lega da anni – il critico d’arte gli offrì un alloggio a Sutri per poi accoglierlo nelle sue grazie politiche – e per il loro impegno a vario titolo nel mondo dell’arte. Con StraMorgan, il cantautore brianzolo ritorna in televisione e lo fa con monografie sui più grandi cantautori italiani. Tra i nomi, inevitabilmente, troviamo Lucio Battisti, Umberto Bindi, Domenico Modugno e Franco Battiato. In un’intervista rilasciata a Oggi è Un Altro Giorno con Serena Bortone, Morgan ha trovato anche il tempo di parlare di donne e di Vittorio Sgarbi. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Un aneddoto che quasi certamente finirà sulla pagina Facebook Giornalisti Che Non Riescono A Sco*are è svelato da. SuMarco Castoldi si è pronunciato tante volte, in nome dell’amicizia che li lega da anni – il critico d’arte gli offrì un alloggio a Sutri per poi accoglierlo nelle sue grazie politiche – e per il loro impegno a vario titolo nel mondo dell’arte. Con Stra, il cantautore brianzolo ritorna in televisione e lo fa con monografie sui più grandi cantautori italiani. Tra i nomi, inevitabilmente, troviamo Lucio Battisti, Umberto Bindi, Domenico Modugno e Franco Battiato. In un’intervista rilasciata a Oggi è Un Altro Giorno con Serena Bortone,ha trovato anche il tempo di parlare die di. ...

