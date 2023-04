Montefoschi | «La Lazio ha un cuore italiano come quella del primo scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 aprile 2023) Il secondo posto dellasta entusiasmando l’ambiente biancoceleste. Con La La Gazzetta dello Sport ha parlato Giorgio, scrittore e critico letterario, tifoso dell’Aquila. GIOCATORI CHE PIACCIONO DI PIU’ – «Ce ne sono davvero tanti. Penso ai difensori, a Milinkovic e Luis Alberto, a Anderson. E Pedro, davvero impressionante per l’impegno che ci mette. E poi il fatto che la Roma lo abbia scartato e che allasia rinato aumenta la soddisfazione…». RICORDA UNADEL PASSATO – «Sì,di Maestrelli. Tanti i punti in comune: calcio offensivo, ma difese solidissime. E poi entrambe con 12-13 titolari. E coldel ’74 era ovviamente tutta italiana, ma anche questa non ha tanti stranieri». APERTURA DI ...