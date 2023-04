Montecorvino Pugliano | da domani attiva nuova linea di trasporto urbano

(Di martedì 11 aprile 2023), mercoledì 12 aprile 2023, prenderà il via un nuovo servizio dipubblico che coinvolgerà l’intero territorio comunale di. Si tratta di un servizio innovativo di mobilità sostenibile, fortemente voluto da questa Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Chiola, con l’impegno della Delegata Teresa Di Meo, in collaborazione con la società diBus Italia. La49 è stata pensata per garantire un servizio efficiente, il collegamento tra le frazioni a valle con quelle a monte, le periferie con il centro cittadino. Consentirà a tutti di muoversi liberamente e comodamente all’interno del territorio, di raggiungere le attività commerciali situate nei diversi punti del paese, di recarsi presso gli uffici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernotoday : Montecorvino Pugliano, parte la nuova linea di trasporto urbano 49 - LaCittaSalerno : #trasportipubblici #montecorvinopugliano Parte il servizio di trasporto urbano Leggi qui -->… - Busitaliacamp : Attivazione nuovo servizio TPL nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA): Linea 49 Dal 12 aprile 2023… - calogero9517 : RT @cronaca_di_ieri: 01/04/23 MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - Paese in lutto: addio ad Aristotile Candido. Aveva 43 anni. Lascia la moglie… - MenegazziMarina : RT @cronaca_di_ieri: 01/04/23 MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - Paese in lutto: addio ad Aristotile Candido. Aveva 43 anni. Lascia la moglie… -

Spegne 101 candeline , la signora Iolanda Faccenda, la nonnina più longeva diche 'rappresenta la memoria storica della nostra comunità', come ha osservato il sindaco Alessandro Chiola che le ha portato gli auguri di tutta la comunità. L'augurio 'Si tratta ...... lungo l'A2 del Mediterrano, dove due automobili ( Ford Focus C - Max ed una Fiat Punto ) si sono scontrate per cause in corso di accertamento, tra gli svincoli di- ...Una scomparsa prematura e per questo ancor meno accettabile quella di Aristotile Candido , residente a, che se ne è andato a 43 anni , dopo una lotta contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Ieri i funerali nella chiesa dei santi Giuseppe e Vito di Bivio Pratole, con l'...

Montecorvino Pugliano, parte la nuova linea di trasporto urbano 49 SalernoToday

Purtroppo è stata sfiorata una tragedia. Si è verificato un terribile incidente tra due automobili, che si sono scontrate tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino Pugliano-Pontecagnano Sud.Tragedia sfiorata, ieri, sull’A2 del Mediterraneo, dove due automobili si sono scontrate tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino Pugliano-Pontecagnano Sud. Nel violento impatto sono rimaste ...