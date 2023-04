Monreale | la Regione eroga 83 mila euro per la Festa del SS Crocifisso

Leggi su monrealelive

(Di martedì 11 aprile 2023) Il comune diha ottenuto un corposo finanziamento per la realizzazione della tradizionaledel SS, che si terrà dal 28 aprile al 3 maggio. La, dedicata al patrono della città, richiama ogni anno numerosi visitatori provenienti da tutta la Sicilia e oltre, per questo laha voluto contribuire. Per la (live.it)