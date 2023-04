Mondiali femminili, a 100 giorni dal via la Fifa si sbilancia: ‘Cambierà tutto’ (Di martedì 11 aprile 2023) “Il Mondiale spartiacque, quello che cambierà tutto e porterà il gioco al livello successivo in ogni aspetto: commerciale,... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) “Il Mondiale spartiacque, quello che cambierà tutto e porterà il gioco al livello successivo in ogni aspetto: commerciale,...

mondiali donne, previsti 2 miliardi di spettatori "Il Mondiale spartiacque". Cosi' la Fifa, a cento giorni dal via, definisce la Coppa del mondo di calcio femminile che partira' il prossimo 20 luglio in Nuova Zelanda e Australia. Lo ha dichiarato ...